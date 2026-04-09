Gabriela Jáquez, Basquetbolista Mexicana, Asistirá a la Ceremonia del Draft de la WNBA

La basquetbolista mexicana Gabriela Jáquez asistirá al draft de la Women's National Basketball Association (WNBA), que tendrá lugar el próximo lunes 13 de abril en Nueva York. Así lo informó este jueves la liga.

Gabriela Jáquez, de 22 años, fue una de las 15 invitadas oficiales para asistir a la ceremonia del draft, señal de que su nombre está bien posicionado rumbo a la primera ronda de selección.

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Gabriela Jáquez se convirtió en la heroína de las UCLA Bruins en la conquista del título universitario el pasado domingo 5 de abril.

¿Quién es Gabriela Jáquez, la mexicana que destacó en el basquetbol universitario de Estados Unidos?

Como se sabe, Gabriela es hermana de Jaime Jáquez Jr., quien juega para el Miami Heat. Ella ha dado un gran salto en las proyecciones, luego de liderar a las Bruins con 21 puntos y 10 rebotes durante el partido en el que ganaron su primer campeonato desde 1978.



Nacidos en California, los hermanos Jáquez tienen sangre mexicana y representan al equipo tricolor a nivel de selecciones.

La WNBA es la principal liga profesional de baloncesto femenino en Estados Unidos y se espera que la mexicana Gabriela Jáquez logre destacar ahí. Y aunque hay analistas que la colocan fuera del Top Ten para el draft, su cierre de temporada le ha puesto los reflectores encima.

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Con información de N+

RGC