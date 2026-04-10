América vs Cruz Azul: ¿Cómo Llegar al Estadio Banorte Si No Habrá Estacionamiento? 

La tarde de este viernes 10 de abril se informó que para el partido América vs Cruz Azul de la Jornada 14 en la Liga MX no estará habilitado el estacionamiento público del Estadio Banorte, igual que en el duelo amistoso de México vs Portugal de hace un par de semanas.

Como ya hemos informado antes, el Coloso de Santa Úrsula reabrió sus puertas luego de varios meses cerrado por remodelación. Y el club América decidió volver al nido para jugar el Clásico Joven ahí, así como el duelo de la Concachampions del próximo martes 14 de abril.

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Este sábado 11 de abril se llevará a cabo el duelo América vs Cruz Azul a las 21:05 horas en la CDMX, pero ojo: No habrá acceso general al estacionamiento. Así que los aficionados tendrán que buscar otros medios que no sea su automóvil para llegar hasta ahí.

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¿Cómo Llegar al Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul si No Habrá Estacionamiento? Opciones Viales

Para el llamado Clásico Joven las autoridades capitalinas implementarán un operativo de movilidad, a la par de los cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte.

De nueva cuenta se pondrá en marcha el programa Park & Ride, que consiste en dejar tu coche en estacionamientos lejanos y abordar el transporte disponible que te llevará directamente, sin escalas, hasta el estadio.

Además, como informaron los administradores del Estadio Banorte, habrá varias alternativas para trasladarse en Metro, Trolebús, Metrobús y Tren Ligero, por ejemplo.

“De cara al partido de mañana 11 de abril de 2026, entre el Club América y Cruz Azul, informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki”.

Y en ese mismo sentido se añadió que “por disposición oficial se implementará un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación”.

A continuación las vialidades que estarán cerradas:

Lateral Periférico y Coscomate

Entrada al Circuito Azteca

Av. Imán y Circuito Azteca

Esquina Circuito y Puerta 8

Coscomate y Luis Murillo

Calle Santa Úrsula

G500

Puente de Piedra

Transporte público disponible:

Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Metrobús.

Tren ligero.

Servicio de taxis o taxis por aplicación

Los taxis o servicios de pasajeros por aplicación no contarán con acceso directo al “Coloso de Santa Úrsula”, así que tendrán zonas designadas para dejar o recoger pasajeros en zonas aledañas.

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Con información de N+

RGC