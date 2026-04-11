¡Pura Jauría! Xolos Vence a Juárez, Se Mete a Zona de Calificación y Recupera a Gilberto Mora

Todo fue redondo para Xolos de Tijuana en el inicio de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, pues además de vencer 2-1 a Bravos de Juárez, se metió a la zona de calificación a la Liguilla y recuperó a Gilberto Mora.

Los goles del cuadro perruno se metió al Olímpico Benito Juárez para sacar los tres puntos con goles de Kevin Castañeda y Ramiro Árciga, a los 43 y 52 minutos, respectivamente.

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Mientras que Guilherme Castilho, al 89', hizo el tanto de la honra para Bravos, que desde el minuto 3 se quedó con 10 jugadores, tras la expulsión de Monchu, y con nueve futbolistas, al 90+7', luego de la roja a Jesús Murillo.

El partido estuvo marcado por el regreso de Gilberto Mora, quien estuvo fuera de las canchas por casi tres meses a causa de una pubalgia.

La joven promesa mexicana y uno de los posibles jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, entró a los 62' de juego, con la consigna de comenzar a sumar minutos de cara al final del torneo.

Con el resultado, Xolos llegó a 18 unidades, para alcanzar el octavo lugar de la general, el último puesto de la zona de calificación a la Liguilla.

Juárez se quedó con 16 puntos, en el duodécimo casillero, a tres jornadas de que culmine el campeonato regular del futbol nacional.

Puebla cae en el Cuauhtémoc

El Puebla no pudo hacer pesar su localía en el Cuauhtémoc y dejó ir tres puntos ante el León, conjunto que sigue firme en las posiciones que dan un boleto a la Liguilla.

El panameño Ismael Díaz, a los 71 minutos, convirtió un gol para darle a La Fiera el triunfo sobre La Franja, en un duelo donde los locales fueron abucheados por el público.

Con la victoria, León llegó a 19 unidades, para ocupar el sexto lugar de la general; mientras que Puebla se quedó con 13 puntos y en el sitio 15 del torneo.

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Con información de N+

ICM