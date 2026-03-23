¿Quién es Karim López, el Mexicano que se Declaró Elegible Para el Draft de la NBA 2026?

El deporte mexicano podría tener, muy pronto, a un representante en una de las ligas más grandes del mundo. Karim López, jugador de básquetbol de apenas 18 años de edad, se ha declarado elegible para el Draft de la NBA 2026. Esto quiere decir que el atleta mexicano formará parte de los jugadores que podrían ser seleccionados por equipos de la mejor liga de baloncesto del mundo para formar parte de sus planteles como parte de los planes a futuro de dichas franquicias.

López le dijo a ESPN que "jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida". "Sinceramente, desde que tengo uso de razón. Probablemente tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA. Es algo muy especial, ¿sabes?, estar en esta posición ahora mismo", declaró el jugador mexicano que, de acuerdo con múltiples reportes se proyecta para ser uno de los primeros elegidos en el próximo Draft.

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¿Quién es Karim López, el basquetbolista mexicano que podría jugar en la NBA?

Nacido en Hermosillo, Sonora en 2007, Karim López se ha convertido en la gran promesa del baloncesto mexicano. A sus 18 años de edad, Karim ya cuenta con experiencia a nivel profesional, pues pasó las últimas dos temporadas con los New Zealand Breakers en la NBL de Australia, donde la última campaña promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes, disputando 25.6 minutos por partido. Además, el mexicano tuvo un 49% de efectividad en tiros de campo y rompió el récord de puntos en una sola temporada del programa "NBL Next Stars", sumando un total de 358.

Karim López juega en la posición de alero y mide 2.06 metros de altura, lo cual lo convierte en uno de los prospectos más atléticos de cara al Draft de la NBA. Su equipo en Australia terminó la temporada con 14 victorias y 20 derrotas, además de convertirse en los campeones de la Ignite Cup de la NBL, el pasado mes de febrero.

El talento de López lo tiene proyectado para que se convierta en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA. En ese sentido, el primer jugador nacido en México que logró ser seleccionado en el Draft en la historia de la liga fue Eduardo Nájera en el 2000, cuando fue elegido elegido por los Houston Rockets con el pick número 38 de la segunda ronda.

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DB