Selección Mexicana Jugará en Toluca Previo al Mundial

La Selección Mexicana ya conoce, desde hace semanas, a los que serán sus últimos rivales para los partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026. En ese sentido, se anunció que Serbia será el último equipo al que se medirá México antes de comenzar su aventura en la justa internacional de este verano. Lo que no se ha anunciado aún es la sede de ese partido final, aunque ya hay reportes de dónde jugará la Selección Mexicana.

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De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, el partido México vs Serbia se jugará en Toluca. "El último partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial se jugará en el Estadio Nemesio Diez", fue el reporte del periodista. En ese sentido, Araige detalló que será este lunes cuando se realice el anuncio oficial en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

¿Cuándo jugará México vs Serbia?

El partido México vs Serbia está programado para jugarse el 4 de junio a las 14:00 horas. Este será el último compromiso de la Selección Mexicana antes de hacer su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el día 11 de ese mismo mes, en el Estadio Ciudad de México, ante el combinado de Sudáfrica.

Antes de eso, a México le quedan otros dos duelos de carácter amistoso, mismos que también servirán como preparación para el Mundial. El 22 de mayo la Selección Mexicana se enfrentará a Ghana, mientras que el 29 de ese mes, tendrá que medirse ante Australia.

Recordemos que los tres últimos equipos a los que enfrentará el Tricolor pretenden ser una prueba similar a lo que el equipo de Javier Aguirre tendrá que superar en la Fase de Grupos del Mundial, en la que quedó emparejado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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DB