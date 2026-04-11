Arsenal Pierde y Manchester City Reactiva la Lucha por el Título de la Premier League

En una tarde que podría marcar un antes y un después en el destino de la Premier League, el Arsenal sufrió un revés muy duro al caer 1-2 frente al Bournemouth en el Emirates Stadium. Lo que parecía una jornada propicia para consolidar su liderato se transformó en una pesadilla táctica que reabre de par en par las puertas del título al Manchester City.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Mikel Arteta. Apenas al minuto 16, Junior Kroupi silenció el feudo londinense tras aprovechar un centro desviado de Adrien Truffert. El Arsenal, impulsado por la urgencia, logró igualar el marcador gracias a un penal ejecutado con solvencia por Viktor Gyökeres al 34', llegando así a su gol número 18 de la campaña. Sin embargo, cuando los Gunners volcaban sus esfuerzos al ataque, un contragolpe letal culminado por Alex Scott al 73' sentenció el marcador, otorgando a los "Cherries" su segunda victoria consecutiva en este escenario.

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Arsenal aún tiene el destino en sus manos

La derrota deja al Arsenal estancado en la cima con 70 puntos, pero con una vulnerabilidad matemática que el Manchester City está listo para explotar. Actualmente, los de Pep Guardiola ocupan la segunda posición con 61 unidades, pero existe un factor determinante: el equipo de Manchester tiene dos partidos menos que el Arsenal (32 contra 30).

En caso de que el City logre capitalizar sus dos compromisos pendientes con victorias, la brecha se reduciría a tan solo 3 puntos de diferencia. Con este escenario, el liderato que el Arsenal ha defendido con uñas y dientes durante meses pende ahora de un hilo, dependiendo de que los Citizens cometan un error en su apretado calendario.

El partido que podría ser decisivo enfrentará precisamente a estos dos equipos, pues Arsenal y Manchester City se verán las caras el próximo 19 de abril. El conjunto londinense sigue dependiendo de sí mismo para salir campeón de la Premier League.

¿Cuándo fue la última vez que el Arsenal ganó la Premier League?

Para contextualizar la magnitud de esta posible caída, es necesario recordar que el Arsenal no levanta el trofeo de la Premier League desde la mítica temporada 2003-2004. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Arsène Wenger alcanzó la gloria de forma invicta, ganándose el apodo de "Los Invencibles". Desde aquel hito histórico, la sequía liguera ha perseguido al club del norte de Londres durante más de dos décadas, un periodo marcado por transiciones generacionales y la mudanza al Emirates Stadium.

Tras 22 años sin proclamarse campeones de Inglaterra, la oportunidad de este curso representa mucho más que un simple título; es la posibilidad de terminar con una sombra que ha definido a toda una generación de aficionados. Perder la ventaja ante el acoso del Manchester City tras haber liderado gran parte del calendario sería un golpe emocional difícil de digerir para un proyecto que busca desesperadamente devolver la corona a sus vitrinas.

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DB