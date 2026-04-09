Las Árbitras del Mundial 2026: ¿Quiénes Acompañan a la Mexicana Katia García?

La FIFA reveló hoy, 9 de abril de 2026, quiénes serán los árbitros que participarán en los partidos del Mundial 2026, entre ellos varias mujeres; aquí te decimos quién hará historia junto con la mexicana Katia García.

Datos del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá son los 3 países sede de la Copa del Mundo.

México, Estados Unidos y Canadá son los 3 países sede de la Copa del Mundo. Para México, el Mundial 2026 es el tercer torneo al que abre las puertas.

El Estado Ciudad de México (antes Estadio Azteca) será testigo por tercera ocasión de la inauguración de un Mundial, un caso histórico.

En el partido inaugural se enfrentarán México vs. Sudáfrica, el 11 de junio de 2026.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las 3 ciudades donde se realizarán partidos del Mundial 2026.

Por primera vez, participarán 48 selecciones de futbol.

La gran final se jugará el 19 de julio, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

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¿Quiénes son las mujeres árbitras del Mundial 2026?

En total, en el Mundial 2026 participarán 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de video (VAR), un equipo considerado por la FIFA como el “más completo de la historia de la Copa Mundial”.

Seis mujeres formarán parte del equipo de árbitros para el mundo y son las siguientes:

Katia García: árbitra central mexicana. Sandra Ramírez: árbitra asistente mexicana. Tori Penso: árbitra central estadounidense. Brooke Mayo: árbitra asistente estadounidense. Kathryn Nesbitt: árbitra asistente estadounidense. Tatiana Guzmán: árbitra asistente del VAR nicaraguense.

Datos sobre el equipo de árbitros del Mundial 2026

La sede del equipo arbitral estará en Miami, Florida, en Estados Unidos, ciudad que también acogerá un seminario de preparación de 10 días, desde el 31 de mayo de 2026.

Después, los árbitros de vídeo se desplazarán a Dallas, Texas, a la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que el resto permanecerá en Miami.

La FIFA señaló que todos los árbitros fueron evaluados por los instructores de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas.

Además, recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el Mundial 2026.

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Con información de N+.

RMT