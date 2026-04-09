Estos Son los Árbitros de México que Estarán en el Mundial 2026: ¿Va Katia Itzel García?

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, por lo que la FIFA publicó los nombres de los 52 árbitros que participarán. Te decimos los mexicanos que estarán en el mayor evento deportivo del año, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Han sido seleccionados 52 colegiados principales, además de 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo. Se han escogido de entre las seis confederaciones internacionales y de un total de cincuenta federaciones, lo que la FIFA define como "el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial".



"Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos", señala el comunicado de la organización.

Los árbitros mexicanos elegidos por la FIFA para el Mundial 2026 son:

César Ramos.

Katia Itzel García.

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Mexicanos que apoyarán en el Mundial 2026

Además de los 52 árbitros, también habrá 88 asistentes y 30 asistentes de video (VAR) para el Mundial 2026. Estos son los mexicanos que aparecen en la lista de FIFA:

Árbitros asistentes:

Marco Bisguerra.

Alberto Morín.

Sandra Ramírez

Árbitros de video (VAR):

Erick Miranda.

Mujeres en el Mundial

En total, el Mundial de 2026 tendrá 41 árbitros más que el de Catar 2022. Además, seis de ellos serán mujeres: las mexicanas Katia García (principal) y Sandra Ramírez (asistente), las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente) y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR).

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, declaró: "Son los mejores del mundo. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo. Nuestros analistas facilitarán a los árbitros toda la información necesaria para prepararse debidamente".

"Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego", añadió.

La sede del equipo arbitral estará en Miami, ciudad que también acogerá un seminario de preparación de diez días desde el 31 de mayo. Después, los árbitros de vIdeo se desplazarán a Dallas, sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que el resto permanecerá en Miami.

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de FIFA, señaló: "Todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo".



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Con información de N+ y EFE.

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