¿Sirve el Ayuno Intermitente en Niños? Estas Son las Consecuencias Negativas Para la Salud

El sobrepeso y la obesidad son dos de los padecimientos que mas afectan a niños y grandes, generando un problema de salud publica, en México; para combatir el aumento de peso, muchas personas recurren a dietas alternativas, entre ellas el famoso ayuno intermitente, pero qué tan dañino es para los menores; aquí te decimos las consecuencias negativas que podría dejar este popular método alimenticio.

En México, 1 de cada 3 niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años de edad, vive con sobrepeso y obesidad.

¿Qué es el ayuno intermitente?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ayuno intermitente es un tratamiento dietoterapéutico que se basa periodos de ayuno o de restricción alimentaria para intentar controlar el peso.

El IMSS alerta por este tipo de dietas alternativas, principalmente difundidas en internet y en redes sociales por supuestos coaches de vida, sin respaldo científico ni supervisión de profesionales de la salud.

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Consecuencias negativas del ayuno intermitente en niños

El ayuno intermitente tiene varias desventajas, al poner al cuerpo en una situación de déficit de calorías.

No es una opción a largo plazo.

Puede generar efectos secundarios como: sensación de hambre, irritabilidad, náuseas, dificultad para concentrarse o ansiedad.

Por dietas inadecuadas, autoridades estiman que en México hay más de un millón de menores de 5 años de edad con desnutrición crónica.

La desnutrición en todas sus formas recae principalmente en la niñez y adolescencia de los estratos más pobres y marginados.

La desnutrición puede causar un crecimiento deficiente, infecciones y la muerte por carencias de micronutrientes y por problemas asociados a la inmunidad y el desarrollo de los tejidos.

También, es causa de una cognición deficiente y bajo rendimiento académico, lo que puede reducir el potencial de ingresos en la etapa adulta.

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Recomendaciones para una buena alimentación

Las autoridades recomiendan que durante los primeros 6 meses de vida, los bebés deben tener acceso a la leche materna.

Después, pueden reemplazar gradualmente los primeros alimentos.

En el caso de niños y adolescentes, deben consumir un dieta balanceada, que incluya cereales, lácteos, carnes, huevos, frutas y verduras.

Los menores deben tomar al menos un litro de agua, sin saborizantes.

Deben evitar consumir alimentos altamente procesados como refrescos, galletas o embutidos.

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Con información de N+.

RMT