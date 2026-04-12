¿Borrado? Álvaro Fidalgo Lleva Tres Partidos sin Minutos en La Liga de España

Luego de haber deslumbrado en sus primeros partidos con el Real Betis, parece que Álvaro Fidalgo ha perdido protagonismo con su nuevo equipo. El centrocampista arribó al futbol español en febrero de este año, proveniente del Club América, y rápidamente se ganó la titularidad. Fidalgo arrancó de inicio en sus primeros seis compromisos como jugador del Betis e incluso anotó un gol ante el Sevilla en el Derbi Andaluz. Sin embargo, ahora lleva casi un mes sin tener minutos en LaLiga de España.

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El 'Maguito' jugó por última vez en la liga española el pasado 15 de marzo en el partido entre el Real Betis y el Celta de Vigo. Desde entonces Mauel Pellegrini, el director técnico del equipo, ha tomado la decisión de no darle minutos en la competición local, sumando ya tres juegos sin actividad.

Este domingo 12 de abril, Álvaro Fidalgo volvió a quedarse en el banco de suplentes en el empate de su equipo ante el Osasuna.

Fidalgo sí tuvo minutos en la Europa League a media semana

A diferencia de lo que sucede en LaLiga, Álvaro Fidalgo sí vio minutos a media semana durante el partido de los cuartos de final de la UEFA Europa League entre el Real Betis y el Braga de Portugal. El centrocampista de la Selección Mexicana fue titular en el empate a un gol de su club y jugó 63 minutos antes de ser sustituido.

Veremos si el próximo jueves 16 de abril, el mexicano vuelve a tener actividad en el torneo continental, en donde su equipo está buscando meterse a semifinales.

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DB