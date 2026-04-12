Alejandra Ortega es Subcampeona en Mundial de Marcha Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

La marchista mexicana Alejandra Ortega, conquistó el subcampeonato del mundo en la prueba de medio maratón (21 kilómetros) del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, que se celebra en Brasilia. La atleta oriunda de la Ciudad de México, terminó la competencia con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 21 segundos, llevándose la medalla de plata.

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Ortega, que fue olímpica representando a México en Río 2016 y París 2024, cruzó la meta después de la representante de Perú, Kimberly García, quien conquistó el oro al llegar 21 segundos antes. La española Aldara Meilán completó el podio, llevándose la presea de bronce, con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 38 segundos.

Alejandra Ortega: Una promesa de medalla olímpica

Ortega, con esta actuación en Brasilia, Alejandra Ortega se perfila como una de las favoritas en la disciplina de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese sentido, recordemos que México no ha gando una medalla olímpica en esta prueba desde que María Guadalupe González ganó plata en la edición de Río 2016.

Por su parte, Ricardo Ortiz finalizó en la casilla 11 del Medio Maratón 2026 varonil, al detener el cronómetro en 1 hora 29 minutos y18 segundos, mientras que el juvenil Emiliano Barba lo hizo en el quinto sitio, pero en la distancia de los 10 kilómetros.

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DB