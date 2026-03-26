El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció un cambio en los criterios de elegibilidad para las competencias femeninas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al establecer nuevamente la aplicación de pruebas genéticas para las atletas que deseen participar en esta categoría. En N+ te compartimos cómo serán.

Los nuevos criterios implican las pruebas cromosómicas obligatorias. De acuerdo con el organismo, la participación en pruebas femeninas quedará restringida a personas consideradas de sexo biológico femenino que no sean portadoras del gen SRY, un marcador genético asociado al desarrollo masculino.

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Cabe señalar que el COI ya había implementado pruebas de verificación de sexo entre 1968 y 1996. Sin embargo, estas fueron eliminadas en 1999 tras críticas de la comunidad científica y de atletas, quienes cuestionaban su precisión y pertinencia.

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¿Cómo serán las nuevas pruebas para los Juegos Olímpicos 2026?

Las pruebas, que podrán realizarse mediante muestras de saliva, sangre o raspado bucal, deberán aplicarse una sola vez en la vida de cada deportista. La implementación estará a cargo de las federaciones internacionales y organismos deportivos nacionales.

Esta decisión marca un cambio respecto a las reglas establecidas en 2021, cuando el COI otorgó mayor flexibilidad a cada federación para definir sus propios criterios de inclusión.

La medida también implica la exclusión de atletas transgénero y de muchas deportistas intersexuales, particularmente aquellas con variaciones genéticas naturales que incluyen la presencia del gen SRY, pese a haber sido registradas como mujeres desde su nacimiento.



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