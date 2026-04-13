¿Qué Pasó con Katia Itzel y Sergio Bueno? Esto Se Sabe de Polémica en Partido Mazatlán vs Pumas

Katia Itzel García es actualmente una de las principales figuras del arbitraje mexicano. La silbante de 33 años de edad fue recientemente confirmada como una de las elegidas por la FIFA para ser árbitra central en partidos del Mundial 2026, confirmando que es una de las mejores del gremio arbitral en México. Sin embargo, el pasado domingo 12 de abril se vio envuelta en una polémica con el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, al finalizar el encuentro ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El origen de la polémica se dio cuando García pitó el final del partido, cortando lo que parecía un ataque prometedor en favor del conjunto mazatleco. Luego del silbatazo, Sergio Bueno se acercó a la árbitra, quien tras escuchar los reclamos decidió mostrarle la tarjeta roja, expulsándolo. Luego de esto y de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el estratega del Mazatlán habría proferido insultos hacia Katia Itzel García. "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", habría dicho Sergio Bueno antes de ingresar al vestidor molesto por la expulsión recibida.

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Auxiliar de Sergio Bueno habló del arbitraje

Luego de que se destara la polémica, el único que hizo mención a la expulsión fue Alejandro Mercado, auxiliar de Sergio Bueno, quien en la conferencia de prensa post partido dijo que no tenían mucho que decir respecto a las decisiones arbitrales, asegurando que hay una falta de comunicación con los árbitros. “Si en el medio en el que estamos no podemos tener comunicación, lo que le pasó al profesor Sergio al salir expulsado, y estamos cerrados a una comunicación, entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo?”, declaró.

De momento, ni la Liga MX ni la Comisión de Árbitros o la Federación Mexicana de Futbol se han manifestado sobre el incidente.

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Katia Itzel García publicó en redes sociales luego de la polémica

Katia Itzel García, luego del partido Pumas vs Mazatlán, utilizó sus redes sociales para hacer una publicación. En su cuenta oficial de Instagram, la árbitra mexicana posteó una foto suya y un texto que dice: "Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida. Que a mí me va bien, por suerte".

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DB