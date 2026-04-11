¿SEP Extiende Vacaciones de Semana Santa? Estos Estudiantes en México Regresan a Aulas en Mayo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado las fechas de regreso a clases para las vacaciones de Semana Santa, pero hay unos estudiantes que no regresarán este lunes, sino hasta mayo. ¿Por qué? ¿Quiénes son? En N+ te explicamos a qué se debe esta diferencia y las fechas clave en el calendario escolar 2025 a 2026.

Y es que, como seguramente debes saber, la fecha marcada en el calendario oficial y nacional para el regreso a las aulas del periodo vacacional de primavera es este lunes 13 de abril 2026. Incluso, ya están programados los próximos cinco puentes.

No obstante, en un estado se ha oficializado que son distintas las fechas del regreso a clases, así como los siguientes días de asueto.

Video: Alertan por Robos a Casa Habitación en Vacaciones en Baja California: Recomendaciones

¿SEP extiende vacaciones de Semana Santa?

La respuesta corta a esta pregunta sería sí, pero no para todos. Sin cambios en el calendario nacional, la secretaría federal mantiene sin modificaciones las fechas de regreso a las aulas, pero a nivel estatal hay cambios.

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) confirmó que para los estudiantes de nivel básico, tanto de escuelas particulares como públicas, el regreso a clases será el 5 de mayo 2026, debido a las fechas de la Feria de San Marcos, que se realiza del 18 de abril al 10 de mayo.

Es por ello también que el periodo vacacional inicia para ellos hasta el 20 de abril, mientras que han seguido en clases durante Semana Santa y Semana de Pascua.

Este cambio a nivel estatal se debe a que la SEP permite a las autoridades educativas locales realizar ajustes al calendario escolar cuando existen condiciones específicas que justifican la modificación, siempre que se cumpla el número mínimo de días de clase.

Historias recomendadas:

Aguinaldo INAPAM 2026: ¿Cuánto Tiempo Debo Trabajar para Cobrar Apoyo Extra y Cómo Obtenerlo?

Pago Esperado: Bienestar Inicia Depósito de 6,000 Pesos, ¿Quiénes Cobran el Apoyo en Abril 2026?

