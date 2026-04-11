Aguinaldo INAPAM 2026: ¿Cuánto Tiempo Debo Trabajar para Cobrar Apoyo Extra y Cómo Obtenerlo?

Es bien sabido que todos los adultos mayores que ya cuentan con su Tarjeta INAPAM tienen la posibilidad de recibir aguinaldo en 2026 como parte de uno de los múltiples beneficios que ofrece el programa, por tal motivo acá te decimos cuánto tiempo debes trabajar para cobrar el apoyo extra en México y cómo obtenerlo en tu credencial.

Todos los hombres y mujeres que tienen su credencial del INAPAM buscan hacer un trámite en línea en específico, por eso en una nota ya te dijimos cómo registrarse al programa que da un sueldo de 9,500 pesos, aguinaldo y reparto de utilidades. De igual forma te contamos qué adultos mayores van a recibir PTU en este 2026.

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¿Cuánto tiempo debo trabajar para recibir el aguinaldo INAPAM 2026?

De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para cobrar dicho beneficio del INAPAM no es necesario cumplir con cierto tiempo laborado, basta con haber trabajado para una empresa o patrón.

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Lo que sí cambia es el monto que recibirán los adultos mayores del INAPAM, pues varía según el tiempo trabajado durante el año. Si laboraron los 12 meses completos les corresponde mínimo 15 días de aguinaldo por ley, si fueron solo unos meses, toca cobrar una parte proporcional.

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Beneficios INAPAM: ¿Cómo puedo recibir mi aguinaldo en 2026?

Para poder recibir el pago de aguinaldo por parte del INAPAM, los adultos mayores deben estar inscritos en el programa Vinculación Productiva, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para entrar a Vinculación Productiva es necesario llenar un formato de Solicitud y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

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Con toda esta información, los personas de 60 años y más ya saben que para recibir el aguinaldo INAPAM en este 2026 deben formar parte del programa Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores.

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