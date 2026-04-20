¿Qué Documentos Piden para Recoger la Tarjeta Bienestar en Abril 2026? Así Aseguras Entrega

Si te registraste en febrero de 2026 a la Pensión de Adultos Mayores o la de Mujeres que otorga el Gobierno de México, este mes te toca la entrega de Tarjetas del Bienestar. Por lo que en N+ te decimos qué documentos te piden para recoger este documento durante abril.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer que a partir de hoy y hasta el próximo sábado 25 de abril se puede recoger la tarjeta donde se realizan los depósitos bimestrales del apoyo económico.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes reciben la Tarjeta de la Pensión Bienestar esta semana, toda vez que si hiciste tu registro en febrero de este año, se te indicará el lugar, día y hora para acudir por la tarjeta a través de un mensaje SMS.

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¿Qué piden para recoger la Tarjeta del Bienestar en Abril 2026? Documentos Obligatorios

Ten en cuenta que para poder recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar donde te depositarán tu pensión de Mujeres Bienestar o la de Adultos Mayores, deberás presentar dos documentos obligatorios.

Se trata de tu identificación oficial en original y copia, así como el talón de registro que te entregaron al momento en el que hiciste tu trámite en el Módulo del Bienestar.

¿Qué sigue tras recoger la Tarjeta del Bienestar en abril 2026?

Ahora bien, debes saber que una vez que te entreguen tu tarjeta del Bienestar no es necesario que acudas al cajero automático para activarla, toda vez que se activará en el momento en que caiga el primer depósito de la pensión.

Se prevé que sea durante el mes de mayo que se haga el depósito del tercer bimestre de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres, con lo que irás al corriente en los pagos.

Como en ocasiones anteriores, los depósitos se harán en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

¿Cuánto depositan en la Tarjeta del Bienestar 2026?

Dado que apenas te estás incorporando a la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar, te recordamos de cuánto es el depósito que recibirás en tu cuenta.

Recuerda que el monto depende del programa al que se encuentres inscrito, por lo que queda del siguiente modo:

Pensión Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

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