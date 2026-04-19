¿En Qué Casos Pueden Suspender Mujeres con Bienestar Pese a Completar Registro con Folio?

Las últimas dos semanas de abril permanecerá abierto el registro de Mujeres con Bienestar con folio de pre-registro y actualización de datos en el Estado de México, pero ¿sabes en qué casos te pueden suspender el pago de este apoyo?

La Secretaría del Bienestar del Estado de México se ha encargado de recuperar el folio de aquellas mujeres de 18 a 59 años de edad que hicieron su pre-registro en la página web. De hecho en notas previas te hemos dado a conocer dónde hay módulos abiertos este lunes 20 de abril, así como el pasado viernes 17 del mes.

Ello, para continuar con la etapa de registro en los Módulos o CEDIS habilitados para entrega de documentos. Así que si ya completaste este proceso, pero tienes duda sobre quiénes cobran primero o cómo consultar el estatus de Mujeres con Bienestar, te puedes orientar en las notas previamente publicadas.

Video: ¿Cómo Registrarte al Programa Mujeres con Bienestar 2023 en Edomex?

¿En qué casos te pueden suspender del programa Mujeres con Bienestar?

Ahora bien, debes saber que como todo programa, además de los requisitos y documentos que debes entregar para inscribirte. Hay una serie de obligaciones que debes cumplir.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer una serie de situaciones que podrían provocar que te suspendan temporal o definitivamente el apoyo de 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar, de caer en estas conductas.

Suspension temporal

Te pueden suspender la entrega del apoyo económico y otros servicios de forma temporal, si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

Se identifican inconsistencias o información incorrecta en los datos personales, de domicilio o documentación de la beneficiaria.

Se identifica la realización de cobros simultáneos o indebidos.

Suspensión Definitiva o Baja del Programa

Mientras que en los siguientes casos se te dará de baja del programa para mujeres de 18 a 59 años.

Si proporcionas información socioeconómica falsa para la incorporación al programa.

Cambias de domicilio fuera del Estado de México

Renuncias de Manera Voluntaria

Por Fallecimiento

Por transferir, vender, modificar o alterar el medio de entrega

Si realizas actos de proselitismo en favor de un candidato político

Si se identifica que eres beneficiaria de un programa de Desarrollo Social Federal, Estatal o Municipal con entrega de apoyos monetarios

Mal uso del medio de entrega

Si como beneficiaria no manifiestas tu voluntad para continuar recibiendo el programa en 2026

Historia Relacionada: Registro y Permanencia de Mujeres con Bienestar 18-59 Años: Dónde Hay Módulos

¿Cuánto da el programa Mujeres con Bienestar en 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México el apoyo monetario que se te entregue será de 2,500 pesos hasta por seis ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente.

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