¿Ya Eres Beneficiaria de Mujeres con Bienestar? Módulos para Apoyo de 2500 Mañana 20 de Abril

El gobierno del Estado de México ha dado a conocer que durante este mes se lleva a cabo la actualización de datos del registro, para las personas que tienen folio de la inscripción realizada en 2023 o 2024 y que tienen la duda: ¿cómo saber si soy beneficiaria de Mujeres con Bienestar? En N+ te compartimos la lista de los módulos para inscribirte este lunes 20 de abril 2026 y recibir el apoyo de 2,500 pesos.

Previamente, te hemos explicado de qué trata el proceso que se lleva a cabo desde los primeros días de abril 2026, así como los detalles de uno de los programas que funciona de manera paralela, es decir, Alimentación para el Bienestar.

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¿Dónde están los módulos para registro de Mujeres con Bienestar mañana lunes 20 de abril 2026?

Lo primero que debes saber es que este proceso de actualización es una renovación del registro que realizaste en 2023 o 2024, con el cual confirmas que sigues formando parte de la población beneficiaria, que en muchos de los casos aún no recibe su primer depósito ni ha obtenido su tarjeta de pago.

Con ello, te mantienes en la lista para recibir $2,500 pesos bimestrales. Según lo indican las reglas de operación del programa, el apoyo monetario podrá ser de una y hasta seis transferencias.

Te recordamos que las personas no van a recibir el siguiente depósito son todas aquellas que cumplan con alguna de las siguientes características:

Beneficiarias que cumplieron un año dentro del programa socia: Es el tiempo límite para permanecer en el programa social.

Beneficiarias que ya recibieron su sexto pago de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis).

Mujeres que ya cumplieron de 60 a 62 años de edad este año: Ella deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Ahora bien, si cumples con las características que te indicamos previamente y debes actualizar tus datos, te recomendamos revisar los canales oficiales de Mujeres con Bienestar para acudir al módulo correspondiente.

A continuación te compartimos la lista de algunos que han confirmado el registro para este lunes 20 de abril 2025:

Avenida del Río 83-A, Santa María, Ocoyoacac. Horario: 9:30 a 12:30 horas

CEDIS 042 La Era. Horario: 9:00 a 17:00 horas.

CEDIS 209 Tlalpizahuac: Horario: 9:00 a 17:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos que piden en los módulos de Mujeres con Bienestar?

Si eres de las beneficiarias que ya se registraron al programa, pero aún no reciben el apoyo de 2,500 pesos o deseas continuar recibiendo el beneficio, debes presentar el manifiesto de permanencia en el programa.

En cualquier caso, las mujeres de 18 a 59 años de edad deben presentar los siguientes documentos en los módulos de Mujeres con Bienestar este 2026:

INE (original y copia).

CURP.

2 números telefónicos de contacto.

Entre que calles vives.

1 referencia para ubicar su domicilio.

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