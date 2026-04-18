SEP Suspende Clases: Estos Alumnos Descansan a Partir del Lunes 20 de Abril y Hasta el 4 de Mayo

Apenas regresaron los estudiantes de vacaciones y ya se anuncio que hay suspensión de clases de varios días, por eso acá te decimos qué alumnos descansan a partir del lunes 20 de abril y hasta el 4 de mayo en México, esto de acuerdo con el calendario escolar 2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Para darte mayor claridad con respecto al próximo día escolar, en una nota ya te dijimos si el lunes 20 de abril hay clases en México o la SEP suspende actividades escolares, pues ya se confirmó cuándo no abren las escuelas por el mega puente de hasta 6 días.

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¿Por qué la SEP suspende clases a partir del lunes 20 de abril?

El motivo por el que habrá suspensión de clases durante 11 días es porque el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) decidió aplazar las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para que se festejen durante las fechas en que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos 2026.

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Además de las vacaciones tardías por Semana Santa, el 4 de mayo no hay clases en las escuelas de Aguascalientes debido a que se conmemora el aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla.

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¿Para qué alumnos no hay clases desde el 20 de abril al 4 de mayo 2026?

Son los alumnos de escuelas particulares y públicas de educación básica del estado de Aguascalientes los que van a disfrutar de 11 días sin escuelas. Su último días de actividades escolares fue el viernes 17 de abril y el regreso a clases será hasta el martes 5 de mayo.

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Ahora que ya se sabe por qué la SEP suspende clases del lunes 20 de abril y hasta el 4 de mayo, los alumnos que gocen de este periodo de descanso seguramente renovarán energías para volver a las aulas y terminar con el ciclo escolar 2025-2026.

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