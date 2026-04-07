Separan de su Cargo a Más de 40 Trabajadores de la SEP en Puebla por Prácticas Ilegales

43 trabajadores de la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) fueron separados del cargo por diversas irregularidades, y habrá procedimientos legales; así lo advirtió el mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier.

El Gobernador de Puebla aseguró que en la administración no habrá complicidad ni omisión y pidió denunciar ante posibles actos de corrupción.

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Recuperan plazas de la SEP en Puebla que habían sido asignadas de manera irregular

En Puebla se han recuperado 300 plazas de la Secretaría de Educación Pública, las cuales fueron asignadas de manera irregular en administraciones anteriores, informó el Coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.

Detectan Más de 300 Plazas de la SEP Asignadas de Manera Irregular en Puebla

Detalló que los expedientes estaban incompletos e incluso había personas fallecidas que tenían plaza; en algunos otros casos los trabajadores no se encontraban en sus centros de trabajo. Esas 300 plazas se recuperaron para su reasignación.

Actualmente más de 7 mil están siendo revisadas desde febrero pasado por la autoridad anticorrupción. Comentó que al final de la investigación serán asignadas a quienes sí cumplan con los requisitos para mejorar la educación en la entidad.

Hay más de cien postulantes para el cargo de Director de Escuelas Normales en Puebla

De igual forma, anunciaron que el 8 de abril comenzarán las entrevistas a los 116 concursantes para el nombramiento de Director en Escuelas Normales.

El Gobernador de Puebla enfatizó que no hay omisión y que ha pasado tiempo desde la última vez que se hizo auditoría a la SEP. Revisarán desde el año 2022 en adelante.

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Con información de N+

JAPR