¿Hay Clases El Lunes 20 de Abril 2026? Calendario SEP Confirma que Este Día No Hay Escuela

Luego del fin del periodo vacacional, la comunidad escolar entró en uno de los periodos de mayores días de asueto. Por ello, han comenzado a preguntarse si hay clases este lunes 20 de abril 2026. En N+ despejamos tus dudas y te decimos cuándo es la próxima fecha sin clases, confirmada en el calendario escolar.

Y es que, como te hemos contado, ya se han confirmado también los próximos puentes, así como los 11 días sin clases en lo que resta de ciclo escolar 2026-2026.

Video: Calendario SEP 2026: Confirman Tres Megapuentes para Alumnos de Educación Básica durante Mayo

¿Hay clases el lunes 20 de abril 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 20 de abril 2026 sí hay clases, pero ya hay una fecha confirmada para el próximo descanso y está más cerca de lo que imaginas.

Pero antes, te recordamos que se acerca el fin del año lectivo, que en 2025-2026 ocasión tuvo 185 días efectivos de clase.

El último día del curso es el 15 de julio 2026.

¿Cuándo no hay clases, de acuerdo con el Calendario Escolar?

En el calendario escolar ya se ha fijado la próxima fecha en la que se suspenden las clases y, aunque no es en esta semana de abril 2026, sí falta poco.

De acuerdo con las fechas oficiales, este viernes 1 de mayo 2026 se suspenden las actividades con motivo del Día del Trabajo.

La conmemoración internacional del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el primer día de mayo de 1886.

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