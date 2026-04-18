Se Cayó el Sistema de Banamex Hoy 18 de Abril: ¿Qué Pasó con App y Cuándo Volverá a Funcionar?

Desde hace varias horas hay fallas y problemas en la app de Banamex hoy sábado 18 de abril 2026, por tal motivo acá te contamos qué pasa con la aplicación, por qué se cayó el sistema y hasta cuándo volverá a funcionar la banca electrónica en México, luego de que el banco emitiera un mensaje en sus redes sociales.

En la popular plataforma de X (antes Twitter), muchas personas empezaron a preguntarse qué está pasando con Banamex hoy y si realmente estaba fallando la app. Todo se confirmó cuando las cuentas oficiales de la institución bancaria confirmaron los problemas.

Video: ¡De Película! Ladrones Roban Banco con Máscaras de Actores en Napoles, Italia

Fallas en la app de Banamex: ¿Por qué se cayó el sistema hoy 18 de abril?

A través de redes sociales miles de usuarios reportaron problemas con la app de Banamex al momento de querer ingresar a la banca electrónica. La aplicación está fallando, e incluso a muchas personas ni siquiera les deja iniciar sesión.

Nota relacionada: Usuarios Reportan Caída Masiva de X, antes Twitter, Hoy 17 de Abril 2026; ¿Qué Pasó?

Hasta la última actualización de esta nota, Banamex sigue caído, lo cual impide a los usuarios acceder a la banca para consultar saldos, movimientos y hacer transferencias. Los problemas con la aplicación empiezan a ser constantes, pues apenas en enero pasado también se presentaron fallas en el sistema.

Video: Departamento Aprueba Transferencia para Disolver por Completo a CIBANCO

¿Cuándo volverá a funcionar la aplicación de Banamex tras problemas?

A través de su cuenta oficial de X, Banamex confirmó los problemas al momento de querer usar la app, por eso brindan el siguiente mensaje a sus usuarios en México:

"Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde".

Nota relacionada: Citi Vende 24% de Banamex a un Grupo de Inversionistas Institucionales y Extranjeros

Esto quiere decir que los problemas con Banamex hoy no tienen fecha ni hora para solucionarse, pero se espera que a lo largo de este 18 de abril la app ya pueda funcionar sin complicaciones.

Historias recomendadas: