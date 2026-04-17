Usuarios Reportan Caída Masiva de X, antes Twitter, Hoy 17 de Abril 2026; ¿Qué Pasó?

Usuarios de X, antes Twitter, reportaron la tarde de este viernes 17 de abril de 2026 la caída masiva de la popular red social de microblogging.

De acuerdo con el sitio Downdetector, fue cerca de las 15:00 horas cuando comenzó a registrarse un aumento en el número de informes de fallas relacionadas con la red social.

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Con 40% de los informes, la principal falla reportada era problemas para ingresar a la aplicación móvil de X; con 22%, la conexión al servidor; y con 19%, intermitencias en el sitio web.

¿Caída masiva de la red social?

La mayoría de los reportes provenían de la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, según el portal especializado en informes de fallas de plataformas digitales.

Los reportes de fallas no solo provenían de México, sino también de Estados Unidos, donde pasadas las 15:00 horas se alcanzó un pico de más de 200 mil informes de intermitencias relacionadas con el funcionamiento de X.

Hasta el momento, la red social no ha emitido comunicación alguna relacionada con la caída de su plataforma, mientras que los reportes de fallas continúan aumentando.

En México, ya sumaban más de 800 informes de la caída de X en el sitio Downdetector al momento de la publicación de esta nota.

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