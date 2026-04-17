Fiscalía de CDMX Advierte de Consecuencias Penales para Funcionarios en Caso Edith Guadalupe

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció este viernes que el caso de la muerte de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, se investiga bajo el protocolo de feminicidio y advirtió que el personal de la Fiscalía capitalina podría enfrentar sanciones penales por su actuación en el caso.

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¿Qué dijo la fiscal sobre las fallas de sus funcionarios?

Alcalde Luján reconoció públicamente que hubo conductas indebidas por parte de servidores públicos durante el manejo del caso, luego de que la familia de Edith Guadalupe denunciara que las autoridades no actuaron durante las primeras horas de la desaparición de la joven, ocurrida el miércoles 15 de abril.

"La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable", escribió la fiscal en su cuenta de X.

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Revisión exhaustiva y posibles consecuencias penales

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX informó que ya inició una revisión interna y que las consecuencias no se limitarán al ámbito administrativo.

"Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas", advirtió Alcalde Luján.

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Compromiso con la familia y el acceso a la justicia

La fiscal también señaló que la institución mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima y reiteró el compromiso de la dependencia con el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida por la desaparición y muerte de Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en el sótano de un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez.

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CT