Inicio Nacional Ruta del Tren Suburbano al AIFA "Ya Está Lista": Segob Da Nueva Fecha para Inauguración

Ruta del Tren Suburbano al AIFA "Ya Está Lista": Segob Da Nueva Fecha para Inauguración

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La Secretaría de Gobernación anunció que la ruta del Tren Suburbano Lechería-AIFA está lista para su apertura; te contamos los detalles

Lechería Aifa

Gobierno da nueva fecha de apertura de la ruta Lechería-AIFA. Foto: Cuartoscuro

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Durante la conferencia matutina de hoy, 17 de abril de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que la ruta Lechería-AIFA "ya está lista para abrir", en N+ te compartimos cuándo puede iniciar el servicio.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, están en tiempo para la inauguración de la ruta Lechería-AIFA: "En principio sería el próximo fin de semana, estamos en tiempo y tentativamente sería el próximo fin de semana, no es fecha oficial, pero ya están listos para abrir". 

Video: Tren Suburbano Aumento Tarifa Valle de México Abril 2026

 

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