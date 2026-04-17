Ruta del Tren Suburbano al AIFA "Ya Está Lista": Segob Da Nueva Fecha para Inauguración

Durante la conferencia matutina de hoy, 17 de abril de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que la ruta Lechería-AIFA "ya está lista para abrir", en N+ te compartimos cuándo puede iniciar el servicio.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, están en tiempo para la inauguración de la ruta Lechería-AIFA: "En principio sería el próximo fin de semana, estamos en tiempo y tentativamente sería el próximo fin de semana, no es fecha oficial, pero ya están listos para abrir".

Video: Tren Suburbano Aumento Tarifa Valle de México Abril 2026

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