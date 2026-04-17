¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas Cerradas este 17 de Abril 2026
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Este viernes, hay afectaciones viales en diferentes autopistas del país; te compartimos cuáles son los tramos afectados para que tomes tus precauciones
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Si hoy, 17 de abril de 2026, vas a transitar por una carretera para llegar a tus actividades, considera que hay varias autopistas cerradas, en N+ te decimos cuáles para que consideres tus alternativas.
De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) desde las primeras horas de este viernes hay carreteras con tramos cerrados por accidentes.
Considera que en N+ todos los días puedes ver dónde hay afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX) y diferentes autopistas del país por lo accidentes, marchas y bloqueos que se registran. En caso de que uses la México-Querétaro, aquí puedes consultar el reporte vial: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 17 de Abril de 2026?.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoQuerétaro, km 62, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.— CAPUFE (@CAPUFE) April 17, 2026
¿Cuáles son las carreteras cerradas hoy?
Capufe señaló que las carreteras cerradas este viernes son las siguientes:
- 6:33 horas: hay cierre parcial a la circulación en la autopista Isla-Cosoleaque, en el kilómetro (km) 138, rumbo a Cosoleacaque, debido a que un tracto camión tuvo una falla mecánica.
- 6:51 horas: hubo un choque en el km 62 de la México-Querétaro, rumbo a la CDMX. En este punto hay carga vehicular.
- 7:12 horas: Capufe informó que el accidente fue atendido, pero continúa la carga vehicular.
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