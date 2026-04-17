¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 17 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 17 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 17 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vía.

Mientras que el jueves 16 de abril, reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

Se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento del km 194 al 207, rumbo a Querétaro, el cual se extendió a lo largo del día.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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