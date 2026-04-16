Pobladores Intentan Linchar a Hombre en Cuajimalpa, CDMX, Hoy: ¿Qué Pasó?

Una intensa movilización policiaca se registró esta noche, 16 de abril 2026, en la alcaldía Cuajimalpa, donde pobladores intentaron linchar a un hombre en la colonia Loma del Padre al que acusan de haber abusado de una mujer.

Los policpias capitalinos se dirigieron al lugar en donde lograron rescatar al presunto agresor y evitar que fuera linchado. La situación provocó intensa movilización sobre la carretera México-Toluca.

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¿Por qué intentaron linchar hoy a un hombre en Cuajimalpa?

Al respecto, la secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que agentes acudieron a la calle San Silvestre, de la colonia Loma del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de recibir el reporte de una retención ciudadana.

"En el sitio, una mujer señaló a su pareja sentimental como probable responsable de abusar sexualmente de su hija, por lo que los vecinos intervinieron para evitar que el sujeto se diera a la fuga".

Ante la situación, personal de la Policía Auxiliar y sectoriales resguardaron a la mujer y a su hija quienes fueron trasladadas al Ministerio Público para presentar su denuncia. En tanto, los agentes negociaron con los pobladores para resguadar al agresor y presentarlo ante las autoridades.

Acusan a hombre de ser generador de violencia en la zona

Los pobladores acusan al agresor de ser generador de violencia en la zona. Es identificado como "El Flemas". Vecinos narran que el sujeto roba, acosa a mujeres e incluso las golpea y las amenaza de muerte. Mientras que a sus hijos, según lo dicho por los colonos, los droga para no alimentarlos.

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