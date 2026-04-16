FES Cuautitlán Extiende Paro de Clases tras Asesinato de Alumno en Edomex, ¿Cuánto Durará?

La FES Cuautitlán informó que los alumnos y alumnas del Campo Cuatro de la facultad han determinado llevar a cabo un paro de actividades académicas, pero, ¿cuánto durará?

Según la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el acuerdo se determinó por las problemáticas manifestadas.

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"La Facultad reitera su disposición al diálogo respetuoso, en apego a las fechas previamente establecidas para el seguimiento y atención de los acuerdos alcanzados en la reunión del día de ayer, 15 de abril", afirmó la institución.

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¿Cuánto durará el paro en la FES Cuautitlán, Edomex?

Lo anterior, porque los estudiantes habían anunciado un paro de 48 horas, el cual concluía este jueves 16 de abril de 2026.

Hasta el momento no han informado cuánto durará este paro de clases y actividades en el Campus Cuatro.

Las movilizaciones por los estudiantes de la FES Cuautitlán son para exigir justicia por el asesinato de uno de sus compañeros la semana pasada, quien perdió la vida por disparos de arma de fuego cerca del plantel de la UNAM.

Bloquean la Cuautitlán-Teoloyucan

Esta noche los alumnos de la FES Cuautitlán realizan un bloqueo en inmediaciones del Palacio Municipal para exigir a las autoridades la implementación de medidas de seguridad necesarias en inmediaciones de la escuela.

También piden que se arreglen las calles aledañas, ya que están en mal estado, propician tráfico y con ello vienen asaltos.

Ambos sentidos de la Cuautitlán-Teoloyucan se encuentran bloqueados; aseguran que no retirarán el bloqueo hasta que atiendan las demandas.

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