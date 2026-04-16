Fundación Revira a Senadora por Muerte de 10 mil Perros: La Ley lo Prohíbe; ¿Cuál es la Sanción?

El sacrificio de al menos 10 mil perros en situación de calle durante la gestión de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, como alcaldesa de Tecámac, Edomex, ya es investigado por las autoridades. ¿Por qué la funcionaria señala que “todo fue bajo la ley”?

La muerte de miles de animales en el municipio de Tecámac, tiene que ser investigada con transparencia, ya que no es un tema político, más bien de vida, ética y responsabilidad pública, afirman organizaciones protectoras de animales y activistas, como la Fundación Toby, que señala que la eutanasia solo se puede aplicar en casos extremos.

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“La eutanasia no es una herramienta de control poblacional”, afirmó.

Asimismo, refirió que no se tiene que normalizar la eliminación de animales como “política pública”. Por ello, exigen que se den a conocer los dictámenes médicos de todas las especies que fallecieron por sacrificio entre el 2019 y el 2024.

“Normalizar la eliminación de animales como política pública no solo es éticamente inaceptable, también es profundamente ineficaz”, puntualizó.

Lo anterior, porque la senadora Mariela Gutiérrez afirmó que el sacrificio de los perros en Tecámac, se realizó conforme a la “ley”, sin embargo, Fundación Toby, reviró a la ahora senadora:

"El artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal prohíbe la muerte de animales sanos. Esto no es opcional, ni interpretable, ni sustituible por criterios administrativos. Es ley".

Incluso este 16 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso en su conferencia matutina.

“Yo creo que es mejor, siempre, buscar la protección animal, siempre. Y buscar las mejores prácticas para ello. Ahora, no violó la ley, porque estaba en una Norma, ¿no?”, señaló.

Puntualizó que es necesario cambiar la Norma y al mismo tiempo generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable los seres sintientes. Pero, ¿qué dice la legislación sobre el sacrificio de animales de compañía y en qué casos aplica?

Video: Senadora Admite Sacrificio de 10 Mil Perros Durante su Gestión como Alcaldesa de Tecámac

Perros en Tecámac: ¿Por qué está prohibido sacrificar animales sanos?

El sacrificio de animales sanos en México está prohibido. Así lo refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal, además estipula que el sacrificio humanitario de cualquier animal no destinado al consumo humano estará justificado siempre y cuando:

“Si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, de ser posible previo dictamen de un médico veterinario”, señala el documento.

Sin embargo, realiza una excepción sólo cuando aquellas especies animales que por cualquier causa, la Secretaría o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinen como “una amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente”.

Lo antes mencionado también es avalado por el Código Penal del Estado de México en relación al delito de maltrato animal, lo cual está previsto en los artículos 235 Bis y 235 Ter.

El primero de ellos hace referencia a que se comete maltrato animal cuando, entre otras agresiones, se cause la muerte a cualquier animal que no constituya una plaga.

Por lo tanto, a quien se le encuentre responsable de cometer este delito, se le impondrá una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

Mientras que el segundo, estipula que las penas se incrementan hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Entonces, ¿cuál es la Norma bajo la cual se habría llevado a cabo el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac, Edomex?

¿Qué es la NOM-033-SAG/ZOO-2014?

La NOM-033-SAG/ZOO-2014 es una Norma Oficial Mexicana (NOM) relacionada con los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Entonces se implementa en todo el territorio nacional para personas físicas y morales que se encarguen de establecimientos públicos o privados, en donde se le dé muerte a uno o varios animales.

Además, para su correcta aplicación tiene que echar mano de otras Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas destaca la NOM-051-ZOO-1995, enfocada al trato humanitario en la movilización de animales. La NOM-033 define varios tipos de "matanza", pero destacan las siguientes:

Matanza de emergencia: Se realiza por el bien de uno o más animales que por un accidente o catástrofe natural, hayan sufrido lesiones graves que resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor y sufrimiento que no pueda ser aliviado en el momento.

Se realiza por el bien de uno o más animales que por un accidente o catástrofe natural, hayan sufrido lesiones graves que resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor y sufrimiento que no pueda ser aliviado en el momento. Matanza zoosaitaria: Es una "medida extrema" que realiza, ordena o supervisa la Secretaría en uno o varios animales, con el fin de evitar que se establezca o propague una enfermedad que afecte a los animales o al humano.

Ahora bien, en el punto 4.10 de la NOM-033, se estipula que en el caso de animales de compañía previo a la matanza o eutanasia, se debe asegurar que el animal esté completamente consciente o sedado profundamente.

"El médico veterinario responsable del establecimiento debe estar capacitado, supervisar todo el proceso y constatar clínicamente la muerte del animal.

Ojo, para llevar a cabo cualquier proceso de sacrificio, se debe contar con un diagnóstico del animal elaborado por especialistas, en el que se establezca que su calidad de vida es afectada por dolor o alguna enfermedad, por ejemplo.

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