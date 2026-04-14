Caso Ana Luisa: Mujer Pierde Extremidades tras Agresión de Su Pareja en Cintalapa, Chiapas

Ana Luisa fue presuntamente atacada por su pareja sentimental en Cintalapa, Chiapas. Debido a las lesiones que sufrió con arma blanca, perdió ambas manos y tiene otras heridas en los brazos; exigen justicia por el intento de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes, cuando la joven de 27 años de edad fue agredida en inmediaciones de la colonia Los Manguitos. Los servicios de emergencias fueron alertados por una persona con severas lesiones, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

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Los elementos de Protección Civil de Cintalapa se percataron de que Ana Luisa era trasladada en un mototaxi hacia un hospital, por lo que de inmediato le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la llevaron en ambulancia a una clínica.

¿Qué pasó con Ana Luisa, atacada en Cintalapa, Chiapas?

Una vez en el hospital, se informó que la joven perdió ambas manos y presentó otras lesiones en los brazos, ya que el presunto agresor la atacó con un arma blanca tipo machete. Se tiene conocimiento de que los tres hijos de Ana estaban presentes cuando fue atacada.

Ana Luisa se encuentra en el hospital recibiendo atención especializada en Tuxtla Gutiérrez. Su estado de salud es crítico.

La mamá de la víctima, María Alejandra, relató a medios locales que su hija ya había denunciado ante la Fiscalía los hechos de violencia que vivía con su pareja identificada como Pablo “N”.

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De hecho, el sospechoso ya contaba con una orden de restricción que nunca respetó, el acuerdo era que ya no tenía que volver a la vivienda de Ana, pero no cumplió.

"Ni con la cárcel le va a devolver la felicidad a mi hija", afirmó.

Colectivos feministas y mujeres de toda la entidad, se han reunido para recaudar fondos para ayudar a Ana Luisa en su recuperación.

“El agresor huyó del lugar dejando a ANA mutilada de ambas manos. En estos momentos estamos pidiendo apoyo económico para los gastos que se están requiriendo”, piden.

¿Y el agresor de Ana Luisa?

Pablo “N”, presunto agresor de Ana Luisa, es buscado por las autoridades de Cintalapa, Chiapas, para presentarlo ante la autoridad judicial. Es señalado por el delito de intento de feminicidio, no obstante, se pueden agregar más cargos en su contra.

En tanto, la presidenta municipal de Cintalapa, Eva Guzmán, aseguró que ya tuvo acercamiento con Ana Luisa y su familia; además, se pondrán a su disposición todos los recursos necesarios para su proceso de recuperación y acompañamiento.

También aseguró que la Dirección de Igualdad de Género ya se encuentra desplegando una red de apoyo integral y mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Exigimos y coadyuvamos para que el agresor reciba una sanción ejemplar. En este municipio el machismo violento se topará con la fuerza de la ley", afirmó.

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EPP