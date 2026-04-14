Combi de Transporte Público Vuelca y Deja Varios Pasajeros Heridos en Tlalnepantla, Edomex

Una combi de pasajeros perdió el control y volcó en calles del municipio de Tlalnepantla, Edomex, por lo que hay varias personas lesionadas.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en calles de la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por la volcadura de la unidad de la Ruta Ecatepec-Santa Clara.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron la camioneta tipo van prácticamente destruida y en las inmediaciones varias personas lesionadas.

Video: Volcadura de Transporte de Pasajeros Deja Varios Lesionados en Tlalnepantla, Edomex

¿Cómo ocurrió la volcadura de la combi en Tlalnepantla, Edomex?

Los afectados relataron que el operador de la unidad con el número económico 230, conducía a exceso de velocidad, por lo que al circular por una de las pendientes perdió el control y volcó.

Al menos se reportan cuatro personas heridas, una de ellas fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, el resto de las víctimas se movilizarán por sus propios medios para conseguir atención médica.

Lo anterior, porque las ambulancias del seguro aún no llegan al lugar del accidente. La situación jurídica del operador de la combi se desconoce.

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EPP