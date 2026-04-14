¿Qué Pasó Hoy en la México-Querétaro? Choque entre Camiones Desata Incendio y Deja Un Muerto

Un camión de carga sufrió un fuerte accidente en la carretera México-Querétaro hoy 14 de abril de 2026, en inmediaciones del Libramiento Noreste, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron esta tarde a la altura de la comunidad de Palo Alto en el municipio de El Marqués, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el accidente.

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En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional (GN), Protección Civil, así como elementos de movilidad de la entidad.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Libramiento Noreste en Querétaro?

Las autoridades indicaron que el accidente ocurrió en la autopista 57D, al noreste de Querétaro, cuando el camión de carga se impactó contra otro tractocamión. Debido al choque se produjo un fuerte incendio.

Las llamas envolvieron la unidad de carga. Protección Civil de El Marqués, confirmó que el conductor del camión falleció debido a la gravedad de sus quemaduras.

Por este accidente, se registra severa afectación en ambos sentidos de la carretera. Los servicios de emergencia laboran para retirar las unidades involucradas en el accidente. Se espera la llegada de servicios periciales para hacer el levantamiento del cuerpo.

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