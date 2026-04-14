Marina Rescata Velero Varado en Inmediaciones de las Islas Marías en Nayarit; Así Fue Operativo

La Secretaría de Marina informó que brindó ayuda a una embarcación que quedó varada en inmediaciones del archipiélago de Islas Marías, Nayarit; así fue el rescate.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el personal naval, mediante la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Islas Marías, brindó apoyo a una embarcación menor tipo velero de nombre “KALONI”, luego de una llamada de emergencia.

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“Por lo que, de manera inmediata, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender con el fin de salvaguardar la vida humana en la mar y realizar operaciones de búsqueda y rescate”, afirmó.

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¿Qué pasó con el velero “KALONI” en Islas Marías?

Entonces, cuando llegaron al punto señalado, se estableció comunicación con el tripulante a bordo, quien dijo que estaba en buen estado de salud.

También les explicó que las fuertes rachas de viento provocaron daños estructurales en la embarcación. Lo anterior causó que las velas cayeran al mar y quedaran enredadas en la propela, es decir, quedó sin propulsión.

“Lo que derivó en la pérdida de su capacidad de maniobra y gobierno”, indicó la Marina.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas predominantes, el personal de la ENSAR Islas Marías permaneció en el área para brindar seguridad y vigilancia.

Luego que el clima mejoró, se proporcionó asistencia técnica para remover de forma segura las velas.

“Al verificar que la unidad se encontraba en condiciones óptimas para la navegación, el tripulante continuó su travesía con destino a Los Cabos, B.C.S.”, señaló.

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EPP