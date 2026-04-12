Rescatan Embarcación Varada con Tripulantes en Isla Verde, Veracruz

La Secretaría de Marina, informó que brindó apoyo a una embarcación menor con tres tripulantes a bordo, en inmediaciones de Isla Verde, en Veracruz, el sábado 11 de abril, durante el último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa 2026.

Este rescate se llevó a cabo, luego de una llamada de emergencia que recibió personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz, dicho alertamiento la realizó un familiar de los tripulantes, quien informó que la embarcación sufrió una falla de motor, quedando sin propulsión.

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Tras los hechos ocurridos, una embarcación tipo Defender con tres elementos a bordo del Mando Naval, arribaron al lugar identificado como Isla Verde, para brindar el apoyo a los 3 tripulantes varados. Ya en el punto, se encargaron de verificar el estado físico de las personas mencionadas, mismas que fueron encontradas en buen estado de salud.

Luego de la atención a las personas, se llevó a cabo el remolque de la embarcación menor, hacía el muelle de la Primera Región Naval, donde personal de la Capitanía de Puerto, realizó la inspección correspondiente. Además, personal de Sanidad Naval, realizó una valoración médica de la tripulación.

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Rescatan a Dos Personas de Morir Ahogadas en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la tarde del pasado jueves 9 de abril, personal de salvavidas de Protección Civil logró el rescate de dos habitantes de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, quienes presentaban dificultades para salir del mar, en el municipio de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

Este ocurrió a la altura del Paseo de las Escolleras, en la zona de playas. En el rescate, también participaron elementos de la Secretaría de Marina y los grupos de salvavidas de Villa Allende.

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LLZH