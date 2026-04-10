Aparece Tortuga Lora Muerta en Agua Dulce, Veracruz

La mañana de este viernes 10 de abril, la fundación Caretta MX reportó la aparición de una tortuga marina de la especie Lora muerta. Esto ocurrió en el municipio de Agua Dulce, al sur del estado de Veracruz. El hallazgo fue en el kilómetro 4 del ejido El Tortuguero. Se trata del cuarto varamiento en esa zona durante este 2026.

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Otra tortuga muerta al sur de Veracruz

Durante la mañana del pasado sábado 5 de abril, en playas de Villa Allende, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, pescadores de la zona reportaron el hallazgo de una tortuga verde muerta. Esta especie está catalogada en peligro de extinción, debido a diversas amenazas.

Se desconocen hasta el momento las causas de su muerte; sin embargo, la tortuga verde está en riesgo por la contaminación marina, la ingesta de plásticos, la pesca incidental y la pérdida de hábitat en zonas de anidación.

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Presencia de hidrocarburo en zona de anidación de tortugas

El ecólogo, Alex Cepeda, reportó la presencia de hidrocarburo, en la zona centro de la playa de Coatzacoalcos, identificada como punto de anidación de tortugas en esta temporada.

"Está mañana muy temprano acudimos a realizar patrullaje de recorridos por la temporada de anidación de tortugas marinas y notamos que en esta ubicación donde se encuentra el asta bandera, hay presencia de hidrocarburo crudo en nuestras playas es el único lugar yo vengo recorriendo de la altura de la colonia Puerto Esmeralda para aquel rumbo todo está bien sin novedad todo está limpio"

Esta aparición, preocupa por la llegada de anidación de tortugas que es en esta temporada. En la zona también se registró un pez volador muerto y la presencia de sargazo. No se informó si la muerte del pez está ligada a la llegada del crudo.

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LLZH