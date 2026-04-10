Camioneta Cae del Puente Coatzacoalcos II en el Sur de Veracruz; Hay un Muerto

Durante la noche del pasado jueves 9 de abril se registró la caída de una camioneta desde lo alto del puente Antonio Dovali Jaime, conocido también como puente Coatzacoalcos Dos, dejando como saldo una persona muerta.

El conductor se presume viajaba en dirección de Minatitlán hacia Ixhuatlán del Sureste cuando la unidad salió del camino y cayó desde la estructura del puente hacia la zona baja. Al lugar acudieron distintas corporaciones de emergencia y seguridad, para realizar las labores correspondientes.

Ahí se localizó el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes, mientras que presuntamente otra persona más continúa en calidad de desaparecida, por lo que se mantienen las acciones de búsqueda en la zona.

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