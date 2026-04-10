Hombre Es Asesinado a Golpes tras Presunta Riña en Fraccionamiento de Fortín, Veracruz

La noche de este viernes 10 de abril se registró presunta una riña entre vecinos en la calle Paseo de las Flores con avenida Magnolia del fraccionamiento Villas de las Flores en el municipio de Fortín, localizado en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, dos mujeres y un hombre presuntamente habrían agredido físicamente a una persona del sexo masculino de 45 años aproximadamente; dos de los responsables huyeron y una persona logró ser detenida por las autoridades.

Testigos aseguran que las mujeres habrían golpeado a la víctima con un objeto contundente, mientras que la persona de sexo masculino presuntamente lo sometió hasta privarlo de la vida, en hechos que generaron conmoción entre habitantes de la zona.

Tras realizarse el reporte de lo sucedido, elementos de seguridad desplegaron un operativo en el área, logrando la detención de uno de los presuntos implicados, mientras que las otras dos personas lograron escapar y se ocultaron entre las viviendas cercanas.

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La zona fue acordonada por las autoridades para el resguardo de los indicios, en tanto personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y, posteriormente, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento no han sido confirmadas las detenciones de las dos personas que presuntamente estarían implicadas en el hecho y que lograron escapar con rumbo desconocido luego de privar de la vida a una persona tras una presunta riña en el fraccionamiento Villas de las Flores en el municipio de Fortín.

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Ataque armado en Minatitlán, Veracruz, deja dos personas heridas de bala

Durante la madrugada de este martes 7 de abril, en la calle principal de Capoacán, perteneciente al municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, dos hombres resultaron lesionados con impactos de bala tras un ataque armado directo.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarles los primeros auxilios a los lesionados, identificados como Carlos y Rigoberto, de 25 y 47 años, respectivamente, quienes lograron ser estabilizados y trasladados de urgencia al Hospital General de Minatitlán, donde ingresaron con heridas.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque armado, así como si existen personas detenidas como responsables de lo ocurrido. Elementos ministeriales acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones derivadas de los hechos.

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