Hallan Presuntos Restos Humanos Sobre Libramiento Bicentenario, al Norte del Estado de Veracruz

La tarde de este viernes 10 de abril, fueron localizados presuntos restos humanos. Lo anterior fue reportado sobre el Libramiento Bicentenario, en el tramo que conecta a los municipios de Coatzintla y Poza Rica, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron ciudadanos que habitan en los alrededores quienes reportaron el hallazgo y de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

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Al lugar donde se registró el hallazgo arribaron elementos de distintas autoridades, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para, de esta manera, preservar la escena, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se ha brindado mayor información de manera oficial con relación a estos hechos, por lo que se desconoce la identidad de los restos, así que lo que se espera es que en las próximas horas las autoridades emitan mayor información sobre este hecho.

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Comerciante es asesinado a disparos en mercado de Acayucan, Veracruz

En el municipio de Acayucan, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró un hecho violento durante la tarde de este jueves nueve de abril. El hecho fue reportado en la zona de mercados de dicho municipio.

Según los primeros reportes, un sujeto desconocido habría arribado hasta las inmediaciones del mercado Miguel Alemán Valdés para abrir fuego en múltiples ocasiones contra un comerciante del lugar, el cual se dedicaba a la comercialización de carnes.

Al sitio del ataque arribaron cuerpos de emergencias, así como elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona. Según lo informado, la víctima fue identificada como Edgan "N", quien habría tenido entre 25 o 30 años.

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