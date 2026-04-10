¿Qué Ha Pasado con las Víctimas que Perdieron sus Viviendas tras Explosión en Veracruz?

La tarde del pasado miércoles 8 de abril se registró una explosión por acumulación de gas en un edificio en el fraccionamiento Rincón de Palma Real. El incendio alcanzó por lo menos 12 departamentos y, según lo reportado, siete mujeres resultaron lesionadas.

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Eunice, una de las personas afectadas por la explosión, indica que el hecho ocurrió cuando ella ingresó al cuarto de servicio de su departamento, el cual se encuentra localizado en el tercer piso. Debido a este hecho, ella terminó con quemaduras de primer grado y algunas de segundo.

"Me metí al cuarto de servicio y ahí fue donde explotó todo; me quemé. Son quemaduras de primer grado y algunas de segundo grado".

María del Pilar es otra habitante del lugar, quien también terminó afectada por este incidente; ella indica que se encontraba en el segundo piso junto con su hijo de cinco años y, debido a la explosión, la mujer perdió el conocimiento. María fue la última mujer en ser rescatada.

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Protección Civil evalúa las condiciones del edificio afectado para determinar si puede ser habitado nuevamente

De acuerdo con lo narrado por la afectada, no recuerda muy bien lo que pasó, pues debido al incidente salió proyectada hacia el pasillo. Menciona que terminó con un derrame ocular, así como un golpe en el brazo y heridas en el resto del cuerpo.

"Yo salí proyectada hacia afuera, hacia el pasillo; no me acuerdo".

A pesar de que ambas mujeres ya fueron dadas de alta, no pueden regresar a sus casas debido a que aún no concluye la revelación estructural del edificio y hasta que se termine dicho análisis se determinará si existen las condiciones para que sea habitable de nuevo o no. Los habitantes de los departamentos alcanzados por la explosión lo perdieron todo, como indica Eunice.

"Ver cómo, por todo lo que has trabajado, luchado, pues se va. Mis hijos era su casita, su lugar seguro, pero hay que seguir adelante y ver qué se resuelve".

Afortunadamente, los afectados no están solos, pues los vecinos y familiares les han mostrado su apoyo y preocupación. Asimismo, están siendo asesorados para solicitar el seguro de siniestros del INFONAVIT y FOVISSSTE; para esto deberán presentar un dictamen, el cual es proporcionado por Protección Civil.

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