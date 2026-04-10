Rescatan a Dos Personas de Morir Ahogadas en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, durante la tarde del jueves 9 de abril, personal de salvavidas de Protección Civil logró el rescate exitoso de dos habitantes de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, quienes presentaban dificultades para salir del mar.

Esto ocurrió en la zona de playas, a la altura del Paseo de las Escolleras, en la zona sur del estado de Veracruz. En el rescate, también participaron elementos de la Secretaría de Marina y los grupos de salvavidas de Villa Allende.

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Autoridades piden a la población acatar las recomendaciones y respetar los señalamientos en zona de playa, en estos últimos días de vacaciones de semana santa 2026, para evitar más accidentes.

Protección Civil reporta cuatro personas ahogadas en Veracruz durante semana santa 2026

Protección Civil dio a conocer la información hasta el momento, de las muertes confirmadas por ahogamiento en distintos cuerpos de agua en el estado de Veracruz. Este informe fue solo de los primeros días de la temporada de vacaciones de Semana Santa 2026.

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, durante una conferencia, reveló el saldo total hasta el momento, de las personas que perdieron la vida ahogadas; cabe destacar que entre las víctimas se encuentra una menor de edad. Así lo informó.

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"Tenemos cuatro personas ahogadas: dos en condiciones de vacacionistas, otras dos, una en Tlaltetela y otra más en Catemaco. Una menor, desafortunadamente en Mocambo, y un muchacho de 21 años en Tecolutla."

Aunado a esto, también informó que los decesos habrían ocurrido entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril en distintas partes de la entidad veracruzana, entre Mocambo, Tecolutla, La Laguna de Catemaco y Tlaltetela.



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LLZH