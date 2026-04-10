Albañil es Asesinado a Balazos Durante Ataque Armado en Veracruz

En Cosolecaque, durante la noche del jueves 9 de abril tras un ataque armado fue asesinado un hombre tras recibir varios impactos de bala. Los hechos de violencia ocurrieron sobre la calle Correos de la colonia de la colonia Martín Lancero.

Los primeros reportes señalaron que la víctima fue identificada con el nombre Israel de 37 años de edad de ocupación albañil quien recibió más de cuatro disparos, luego de que el o los agresores descargaron sus armas de fuego en contra de la víctima.

Tras el operativo de búsqueda implementado por los cuerpos policíacos en la zona del ataque, así como en lugares aledaños, hasta el momento no se ha brindado información acerca de personas detenidas vinculadas a estos hechos que alarmaron a los habitantes de este sector de Cosoleacaque en el sur del estado de Veracruz.

Información desarrolla…