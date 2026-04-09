Líder Obrero de la CTM es Asesinado en Ataque Armado en Ixhuatlán del Sureste; Hay un Lesionado

Durante la mañana de este jueves de 9 de abril, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste en la zona sur de Veracruz, Se dio a conocer el asesinato de una hombre el cual fue identificado como un presunto líder obrero y otra persona más resultó lesionada.

El ataque armado se registró en un domicilio en la colonia Las Águilas, sobre la calle Lerdo de Tejada, esquina con Carranza, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

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A la zona llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes localizaron el inmueble donde se registró la agresión. En el sitio fue encontrado sin vida Luis “N”, identificado como líder obrero en el municipio, quien habría recibido varios impactos de arma de fuego.

Asimismo, se informó que otro hombre resultó herido durante el ataque, siendo atendido por paramédicos y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especialziada. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Otro ataque armado reciente ocurrido en calles de Veracruz

Durante la tarde del pasado miércoles 8 de abril se reportó un ataque a disparos contra los ocupantes de una camioneta la cual circulaba por calles de la colonia Pancho Villa de la ciudad y puerto de Veracruz, este hecho violento una intensa movilización policíaca en la zona.

Los primeros reportes indicaron que el hecho violento se suscitó cuando la unidad en donde circulaban dos personas fue atacada a disparos por sujetos armados, ocurrió en las calles Toltecas y Vicente Barrios, de la colonia antes mencionada.

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Las víctimas resultaron heridas de proyectil de arma de fuego pero aún con las lesiones lograron huir de sus agresores, trasladándose hasta las instalaciones de un hospital privado que se ubica en la zona del Nuevo Veracruz, en donde dejaron la unidad de color rojo en la que viajaban, esta presentó al menos 10 impactos de bala en el parabrisas.

En las instalaciones del hospital así como en la cercanías del mismo se desplegó un operativo de seguridad con elementos de la Policía Estatal y Personal de Marina, mientras los peritos de la Fiscalía de Veracruz, se encargaron de realizar las diligencias y levantamiento de indicios en el interior de la unidad.

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