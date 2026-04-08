Psicóloga Janinna "C" es Hallada sin Vida en Habitación de Hotel Cerca de Autopista en Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja y autoridades se registró en las inmediaciones de un hotel localizado en la región montañosa del estado de Veracruz debido al hallazgo de una persona sin vida al interior de una de las habitaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la tarde de este miércoles ocho de abril en un conocido hotel localizado a un costado de la autopista Orizaba-Córdoba, cuando personal del lugar halló el cuerpo inmóvil de la mujer, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911.

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Minutos más tarde, arribaron al hotel elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes se disponían a brindarle los primeros auxilios a la mujer localizada en una de las habitaciones; sin embargo, solo pudieron confirmar el deceso de la víctima.

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Identifican cuerpo de mujer hallada sin vida dentro de un hotel en Veracruz

De acuerdo con los datos recabados, se informó que el cuerpo sin vida hallado en el hotel localizado a un costado de la autopista Orizaba-Córdoba corresponde a Janinna "C", de 41 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz, quien tenía como ocupación psicóloga.

Una vez realizado el hallazgo y confirmado el deceso de Janinna "C", se dio parte a la Fiscalía Regional de Justicia, mientras que los peritos se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes por estos hechos.

Según la información obtenida, horas antes familiares de Janinna "C" habían emitido un reporte acerca de su desaparición, lo que derivó en su búsqueda, hasta que fue localizada sin vida dentro de la habitación de un hotel luego de que los trabajadores reportaran el hallazgo.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Justicia mantiene abiertas las indagatorias para lograr el esclarecimiento de estos hechos y de esta manera poder determinar las causas de su fallecimiento.

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