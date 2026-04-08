Siete Heridos Entre Ellos Menores de Edad Deja Explosión por Acumulación de Gas en Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró durante la tarde de este miércoles ocho de abril en un fraccionamiento de la ciudad de Veracruz debido a una explosión e incendio ocurridos en uno de los departamentos de dicho inmueble.

De acuerdo con lo reportado, los hechos se registraron en el fraccionamiento Rincón Palma Real, localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde, a decir de testigos, habría ocurrido una explosión en uno de los departamentos, la cual fue reportada por los habitantes de la zona, ya que posteriormente habría ocasionado un incendio que ha afectado a varios departamentos.

Video: Incendio Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencias en Fraccionamiento Rincón Palma Real en Veracruz

A su vez, elementos del cuerpo de bomberos se encargaron de atender el incidente. Se habla de varias personas lesionadas, incluso tres menores de edad con quemaduras, las cuales habrían sido trasladadas a un centro hospitalario de la zona.

Durante varios minutos continuaron las labores intensas dentro de los departamentos, para intentar sofocar las llamas, las cuales se fueron desplazando dentro de los demás pisos de dicho fraccionamiento.

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Este es el saldo preliminar de la explosión registrada en un fraccionamiento de Veracruz

De acuerdo con los últimos reportes, la explosión se habría originado por la presunta acumulación de gas en uno de los departamentos de la segunda planta de dicho fraccionamiento, alcanzando los demás inmuebles de los pisos superiores.

Según la información recabada, el saldo de este incendio es de por lo menos siete personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, las cuales fueron auxiliadas por una persona que circulaba en el lugar.

Autoridades informaron que dos personas fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital para su valoración médica; sin embargo, aún se desconoce el estado de salud de las personas heridas. La zona se encuentra acordonada por bomberos y elementos de Protección Civil.

Debido a la onda expansiva que ocasionó la explosión, varias personas más resultaron lesionadas con algunas cortaduras, resultado de los cristales rotos que volaron tras el incidente. Dichas personas se reportan fuera de peligro.

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