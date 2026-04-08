Donación de Cabello en Veracruz: Centros de Recolección de Pelo para Derrame de Hidrocarburo

A más de un mes de la crisis ambiental por la presencia de hidrocarburo en el estado de Veracruz, organizaciones han estado recolectando cabello para limpiar el mar. Te compartimos la ubicación de algunos centros de recolección para que puedas sumarte.

Es de mencionar, que se indicó que puede ser cabello teñido o procesado, pelo de mascota limpio del cepillado o corte, y que algunos piden extensión de 5 centímetros, mientras que hay otros que no piden un largo específico.

Video: Colecta Nacional de Cabello para Limpiar de Hidrocarburo Playas Golfo de México

Centros de recolección de cabello en Veracruz para derrame de hidrocarburo en el Golfo de México

Xalapa

Insurgente #1 Zona Centro 91000 Mong Mong-Dog grooming y Care, en horario de lunes a sábado de 9:30 a 19:00 horas.

Veterinaria a domicilio JyB plaza Orquídeas, en carretera nueva Xalapa-Coatepec 109, La Florida (preguntar por vigilante)

Fco. Sarabia de 15:00 a 21:00 horas.

Altamirano #24 colonia Centro local rosa , en horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas (recibe medias y cabello)

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Alamo Temapache

Carretera limonar #90 Código postal P 92755, Localidad La Tortuga. Recolectarán hasta el 17 abril.

Poza Rica

Oficina Regiduría Sexta Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Oteapan

Fernando Gutiérrez Barrios #6, de lunes a viernes de 16:00 a 22 horas.

Ixhuatlán del Sureste

Barberia "Big brother" calle Francisco I Madera s/n, en horario de lunes a viernes 12:00 a 21:00 horas. Recolectarán hasta el 16 de mayo.

Huatusco

Calle 9 #336 junto a primaria Oropeza

Coatzacoalcos

Malpica 1509 CP 96576 Benito Juarez Norte

Democracia 2402 colonia Benito Juarez Norte, "Salón Rojo París"

Nicolas Bravo #1601 en horario de 9:00 a 21:00 horas.

Llave 103 La casona Fátima de lunes a sábado.

Coatepec

Aldama #3 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, sábados en horario de 11:00 a 19:00 horas.

Chinameca

Fernando Gutiérrez Barrios #5 de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas.

Boca del Río

Calle Vasco de Gama 200-C Nueva Era de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas, sábado 9:00 a 15:00 horas.

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