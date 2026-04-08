Donación de Cabello en Veracruz: Centros de Recolección de Pelo para Derrame de Hidrocarburo
N+
Te compartimos las ubicaciones de los centros de recolección para donación de cabello, el cual estarán usando para limpiar el hidrocarburo en el mar
COMPARTE:
A más de un mes de la crisis ambiental por la presencia de hidrocarburo en el estado de Veracruz, organizaciones han estado recolectando cabello para limpiar el mar. Te compartimos la ubicación de algunos centros de recolección para que puedas sumarte.
Es de mencionar, que se indicó que puede ser cabello teñido o procesado, pelo de mascota limpio del cepillado o corte, y que algunos piden extensión de 5 centímetros, mientras que hay otros que no piden un largo específico.
Centros de recolección de cabello en Veracruz para derrame de hidrocarburo en el Golfo de México
Xalapa
- Insurgente #1 Zona Centro 91000 Mong Mong-Dog grooming y Care, en horario de lunes a sábado de 9:30 a 19:00 horas.
- Veterinaria a domicilio JyB plaza Orquídeas, en carretera nueva Xalapa-Coatepec 109, La Florida (preguntar por vigilante)
- Fco. Sarabia de 15:00 a 21:00 horas.
- Altamirano #24 colonia Centro local rosa , en horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas (recibe medias y cabello)
Noticia relacionada: Aparece Hidrocarburo y Pez Volador Muerto en Zona de Playa del Sur de Veracruz
Alamo Temapache
- Carretera limonar #90 Código postal P 92755, Localidad La Tortuga. Recolectarán hasta el 17 abril.
Poza Rica
- Oficina Regiduría Sexta Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Oteapan
- Fernando Gutiérrez Barrios #6, de lunes a viernes de 16:00 a 22 horas.
Ixhuatlán del Sureste
- Barberia "Big brother" calle Francisco I Madera s/n, en horario de lunes a viernes 12:00 a 21:00 horas. Recolectarán hasta el 16 de mayo.
Huatusco
- Calle 9 #336 junto a primaria Oropeza
Coatzacoalcos
- Malpica 1509 CP 96576 Benito Juarez Norte
- Democracia 2402 colonia Benito Juarez Norte, "Salón Rojo París"
- Nicolas Bravo #1601 en horario de 9:00 a 21:00 horas.
- Llave 103 La casona Fátima de lunes a sábado.
Coatepec
- Aldama #3 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, sábados en horario de 11:00 a 19:00 horas.
Chinameca
- Fernando Gutiérrez Barrios #5 de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas.
Boca del Río
- Calle Vasco de Gama 200-C Nueva Era de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas, sábado 9:00 a 15:00 horas.
Historias recomendadas:
- Encuentran Seis Pelícanos Muertos en Parcela en Atoyac, Veracruz
- Diputado Lleva Cubeta con Hidrocarburo a la Cámara y Exige Respuestas tras Derrame en Veracruz
- Los Veracruzanos No Quieren un Concierto, Quieren a los Responsables del Derrame de Hidrocarburo
LLZH