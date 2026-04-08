Encuentran Seis Pelícanos Muertos en Parcela en Atoyac, Veracruz

En la localidad de “La Esperanza”, en el municipio de Atoyac, Veracruz, fueron localizados seis pelícanos sin vida. Fue el pasado lunes 7 de abril, cuando habitantes de la comunidad hallaron a las aves muertas en una parcela cerca de la carretera de la comunidad de Potrero hacia Cuitláhuac, en la zona serrana.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron su muerte, y cómo fue que terminaron en esa zona; si fueron colocados o si cayeron mientras volaban.

Video: Hallan Parvada de Pelícanos Sin Vida en Atoyac, Veracruz

Encuentran a un pelícano con rastros de hidrocarburo en playa Salinas de Alvarado, Veracruz

El pasado jueves 26 de marzo, las cámaras de N+ captaron el hallazgo de un pelícano en la playa Salinas, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz. Según los hechos, el ave fue encontrado en la zona de playa, cubierto de restos de hidrocarburo.

Además del hidrocarburo, el ave presentaba una lesión en el ala, según Sergio González, Presidente de Earth Mission, el pelícano tenía un ala rota, misma que se mostraba con restos de hidrocarburo, al igual que en sus patas.

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Posterior al hallazgo del ave, a la zona de playa donde fue encontrado arribó un elemento municipal de Alvarado, para llevarse al pelícano manchado de crudo y trasladarlo a las instalaciones del Aquarium de Veracruz.

Es de mencionar, que no fue el único pelícano encontrado en ese mes de marzo en esa zona de playa Salinas en Alvarado, ya que horas antes, otro ejemplar fue hallado en la misma área, el pasado miércoles 25 de marzo. Ese ejemplar de pelícano también presentaba rastros de chapopote en su cuerpo, así lo indicaron los pescadores de la zona, quienes realizaron el descubrimiento.

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LLZH