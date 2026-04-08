Abuelo es Detenido Tras Presuntamente Abusar de su Nieta en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche y madrugada se presento una fuerte movilización de personas hasta un domicilio ubicado n el Fraccionamiento en Arboledas San Miguel, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo. Hasta ese lugar se trasladaron vecinos enardecidos ante el presunto abuso cometido por un hombre de la tercera edad en contra de su nieta.

Los primeros reportes señalaron que un hombre de aproximadamente 75 años de edad, quien tenía a su cargo a sus dos nietos, una menor de siete años y otro niño de cuatro años y que estaba cuidándolos, después de que pues su hijo había vivido una situación complicada, por ello los nietos estaban en esta vivienda.

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