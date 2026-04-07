Se Salvan de Morir Calcinados 60 Pasajeros que Viajaban en Camión Ruta Norte-Sur en Boca del Río

Un fuerte incendio presumiblemente ocasionado por un corto circuito consumió en su totalidad un camión de transporte urbano de la ruta Norte-Sur en la calles de la ciudad de Boca del Río, la mañana de este martes 7 de abril, se reportó que alrededor de 60 personas lograron salir cuando las llamas empezaban a rodear la unidad de transporte.

Video Autobús de Transporte Público Ruta Norte-Sur se Incendia en Veracruz Calle 20 de Noviembre Fraccionamiento Virginia Boca del Río | N+

El fuerte incendio ocurrió sobre Avenida Américas con 20 de Noviembre del fraccionamiento Jardines de Virginia del municipio de Boca del Río, afortunadamente dejó solo daños materiales, al quedar el camión totalmente consumido por el fuego. Al parecer, un corto circuito en el área del motor pudo haber sido el motivo del siniestro.

“El humo salió ahí en la esquina, venía muy tranquilo con mi pasaje, venía yo lleno, venía yo tranquilo sin novedad, cuando ahí en la esquina sale el humo…era humo de que se estaba quemando algo, algún corto circuito a lo mejor, entonces alcé la tapa y ya estaba la lumbre hecha…cuando vi la gente la lumbre se bajó de volada, ya no esperó ni su dinero ni nada”. Domingo Covarrubias Castillo - Chofer de urbano.

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Bomberos controlaron el incendio que redujo a cenizas el autobús

De hecho el conductor de la unidad señaló que hasta el dinero que se había cobrado del pasaje también se perdió. Al alertar a las autoridades mediante la línea de emergencias 911, llegaron como primeros respondientes elementos de Bomberos Conurbados para sofocar el fuego, quedando solamente el cascaron del autobús.

Debido a las tareas realizadas por los cuerpos de auxilio que arribaron al punto donde ocurrió este suceso, se reportó que por más de una hora permaneció cerrada el tráfico vehicular hasta que se reportó como controlada la situación por los elementos de Bomberos y de Protección Civil.

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