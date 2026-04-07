Declaración Anual 2025 Veracruz: Días y Horarios con Mayor Disponibilidad para Realizar en Abril
El SAT compartió un calendario en el que se puede consultar los días y horarios con mayor disponibilidad, para presentar la declaración anual del ejercicio 2025
Desde el 1 de abril 2026, inició el plazo para realizar la declaración anual correspondiente al año 2025 para personas físicas en Veracruz, por lo que en N+ te compartimos cómo puedes conocer cuáles son los días con mayor disponibilidad para presentarla en línea de forma rápida.
El SAT compartió en su portal oficial, un calendario con los días y horarios con mayor disponibilidad para presentar la declaración anual 2025. En este anuncio que realizó el Servicio de Administración Tributaria, se especifica con colores el momento más apto para hacer el trámite según basado en estadísticas de años anteriores.
Días y horarios con mayor disponibilidad para presentar declaración anual 2025
El calendario del SAT está seccionado por colores, rojo, naranja, amarillo y verde; donde el rojo indica los días y horarios más saturados, mientras que el verde, corresponde a los de mayor disponibilidad. A continuación, te compartimos los días que restan del mes de abril 2026, para que puedas elegir el día más apto para presentar la declaración anual 2025.
- Martes 7 de abril (color naranja): Horarios más saturados de 10:00 a 14:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 7:00 horas y 23:00 horas.
- Miércoles 8 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Jueves 9 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Viernes 10 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Sábado 11 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Domingo 12 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Lunes 13 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Martes 14 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Miércoles 15 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Jueves 16 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Viernes 17 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Sábado 18 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Domingo 19 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Lunes 20 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Martes 21 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Miércoles 22 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Jueves 23 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Viernes 24 de abril (color amarillo): Horarios más saturados 12:00 y 13:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 8:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas.
- Sábado 25 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Domingo 26 de abril (color verde): Cualquier horario está disponible para realizar declaración.
- Lunes 27 de abril (color naranja): Horarios más saturados de 10:00 a 14:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 7:00 horas y 23:00 horas.
- Martes 28 de abril (color naranja): Horarios más saturados de 10:00 a 14:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 7:00 horas y 23:00 horas.
- Miércoles 29 de abril (color rojo): Horarios más saturados de 10:00 a 14:00 horas, de 17:00 a 19:00 horas y 21:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 7:00 horas.
- Jueves 30 de abril (color rojo): Horarios más saturados de 10:00 a 14:00 horas, de 17:00 a 19:00 horas y 21:00 horas/ con mayor disponibilidad de 12:00 am a 7:00 horas.
Es de mencionar que el plazo para realizar este trámite es hasta el jueves 30 de abril, el cual se puede presentar los siete días de la semana, las 24 horas del día en el portal oficial del SAT.
